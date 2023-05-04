За российскими кораблями, которые подошли “слишком близко” к Великобритании, будет следить фрегат Type 23. Информацию об этом распространило издание Sun со ссылкой на собственные источники, которые пожелали остаться неназванными, – передаёт РИА “Новости”.

По заверениям источников таблоида, Россия отправила к Великобритании пять кораблей, которые оснащены крылатыми ракетами “Калибр”. Кроме того, в составе этой группы есть и два судна поддержки. Якобы недалеко у берегов Соединённого Королевства российские силы ВМФ собираются устроить учения, а по факту – демонстрацию силы. Утверждается, что манёвры пройдут как раз перед коронацией короля Карла. Она должна пройти в скором времени.

Никаких официальных сообщений на этот счёт не было. Источники Sun говорят: представители британских Вооружённых сил давно наблюдают за движением российских кораблей, однако лишь недавно решили, что им навстречу стоит отправить судно, чтобы лучше следить за их действиями. При этом отправленный британский фрегат вооружен противокорабельными ракетами Harpoon.