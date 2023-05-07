Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Голландию, который «чисто случайно» совпал с атакой украинского БПЛА на Кремль, заявил, что «верит в успех контрнаступления». Издание «Московский комсомолец» пообщалось с экспертами и выяснило, что существует два ключевых сценария военной операции ВСУ.

Первый из них предполагает стремительный рывок украинских боевиков через границу и захват любого из крупных приграничных городов РФ – Белгорода или Брянска. В этом случае Киев попытается диктовать условия, удерживая жителей этих населенных пунктов в заложниках.

По мнению экспертов, это заранее провальный вариант, так как он хорошо исключительно для пропаганды. Боевики успеют сделать несколько фото и видео на территории России, а затем их оттуда выбьет регулярная армия.

Второй сценарий не подразумевает перехода границы. Это может быть попытка захвата Запорожской атомной станции в Энергодаре, перерезание сухопутного коридора в Крым или даже удар по Донецку. Однако все подобные варианты упираются в одно – нехватку ресурсов у ВСУ и надежную оборону ВС РФ.