В Шебекинском районе Белгородской области жители на протяжении нескольких часов слышат стрельбу. Они строят догадки о произошедшем, но официальной информации о возможном инциденте пока не поступает, передает “Царьград”.

По одной из версий, на территорию района пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа ВС Украины, которую заметили еще не подходе и открыли огонь.

Вторая версия – это появление цели противника на границе. Не исключено, что речь идет о беспилотном аппарате ВСУ, который пытаются сбить российские военные, стреляя из бронетранспортера.

Точно можно сказать лишь, что масштабных атак ВСУ и каких-либо серьезных боев в Белгородской области нет и быть не может.