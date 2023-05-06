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В Шебекинском районе Белгородской области жители на протяжении нескольких часов слышат стрельбу. Они строят догадки о произошедшем, но официальной информации о возможном инциденте пока не поступает, передает “Царьград”.

По одной из версий, на территорию района пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа ВС Украины, которую заметили еще не подходе и открыли огонь.

Вторая версия – это появление цели противника на границе. Не исключено, что речь идет о беспилотном аппарате ВСУ, который пытаются сбить российские военные, стреляя из бронетранспортера.

Точно можно сказать лишь, что масштабных атак ВСУ и каких-либо серьезных боев в Белгородской области нет и быть не может.

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