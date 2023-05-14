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Россия задействовала в ночной операции «Возмездие» стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые уже во второй раз нанесли удары по территории Украины. В ходе первого атака проводилась на западные регионы.

Так, о поражении «нежилого объекта» заявили власти Тернополя, местные жители опубликовали фот и видео со столбом дыма. Кроме того, взрывы слышали в Ивано-Франковске и во Львове, где располагались тыловые склады с оружием, топливом, снарядами и ракетами.

Практически одновременно в операцию «Возмездие» включился и Черноморский флот, нанесший удар ракетами «Калибр», сообщает телеграм-канал “Военкоры Русской весны”.

Буквально несколько минут назад поступило сообщение о повторных взрывах в Тернополе. Перед этим жители близлежащих населенных пунктов сообщили о пролете крылатых ракет по направлению к городу. Известно, что стратегические ракетоносцы ушли на аэродром постоянной дислокации, но ракеты еще летят в воздушном пространстве по направлению к Киеву. По всей территории Украины воют сирены воздушной тревоги.

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