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В ночь на 19 мая во Львове прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил атаку беспилотных аппаратов «Герань-2» на город и выдал стандартную фразу о том, что «поврежден объект инфраструктуры». Также глава администрации заявил, что пострадавших в результате нескольких взрывов нет.

Напомним, что в эту же ночь были атакованы объекты ВС в Киевской и Хмельницкой, в Житомирской и Ровенской, в Волынской и Днепропетровской областях. В последней удар наносился по Кривому Рогу, прилет подтвержден мэром города Александром Вилкулом.

Российские ВС несколько суток подряд атакуют украинские объекты, уничтожая склады с боеприпасами, ангары с техникой и пункты размещения личного состава, готовящегося к контрнаступлению.

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