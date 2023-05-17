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Сторонники ПЦУ на Украине проявили физическую агрессию и избивали прихожан храма святых апостолов Петра и Павла в населенном пункте Петропавловское в Киевской области, пишет РИА Новости.

Сообщается, что представители ПЦУ приехали к храму на нескольких автомобилях и напали на настоятеля протоиерея Василия Бринзея, издеваясь над ним и скручивая руки. Они также закрыли ворота храма, не пуская туда прихожан.

В ходе нападения сторонники ПЦУ начали вытеснять прихожан Украинской православной церкви, нанося им физические повреждения. Они оправдывали свои действия тем, что ранее этот храм был собственностью УПЦ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на заседании Священного Синода о значимости возвращения иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым. Он назвал это историческим событием.

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