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Киев уже получил первую партию ракет большой дальности Storm Shadow от Великобритании, что подтвердили и Лондон, и Вашингтон. Портал «Свободная пресса» отмечает, что это весьма опасное оружие, которое ВСУ могут использовать для ударов по российским складам и скоплениям техники вдали от линии соприкосновения.

Эксперты пишут, что Киев дал Лондону обещание не использовать ракеты с дальностью до 300 километров для ударов по российской территории. Однако верится в него с большим трудом на фоне многочисленных атак украинских БПЛА на Крым, а также их появлении в Москве и приграничных областях.

Ракеты, по мнению экспертов, Киев сможет использовать и для психологического воздействия на Россию в рамках подготовки к контрнаступлению. Но вот насколько эффективным будет это оружие, сейчас сказать сложно.

Все дело в том, что Storm Shadow – это ракеты воздушного базирования натовского образца, поэтому для их запуска могут потребоваться западные истребители. Которых у Киева нет и не будет еще как минимуму несколько месяцев. Не исключено, что носителями станут польские МиГ-29, модернизированные по натовским технологиям.

Кроме того, после появления в распоряжении ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS российские ВС продемонстрировали, что могут быстро адаптироваться к любому вооружению. Поэтому вряд ли британские ракеты Storm Shadow станут исключением.

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