Окончательное решение об отправке на Украину истребителей F-16 будет приниматься только по итогам боевых действий ВСУ на земле. До этого момента уверенно подтвердить передачу Киеву самолетов никто не может, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что ясности в вопросе, как именно и когда на Украину будут отправляться истребители F-16 до сих пор нет. Но очень многое зависит от украинской армии. Если она продемонстрирует какие-то успехи в контрнаступлении, которое обещает полгода и никак не может начать, то процесс может пойти значительно быстрее.

Напомним, ранее в США заявили, что не против реэкспорта F-16 на Украину. В Европе уже создала так называемая “коалиция истребителей”, в которую вошли страны, готовые отправить самолеты в распоряжение ВСУ. Также ряд государств НАТО намереваются организовать подготовку украинских летчиков.