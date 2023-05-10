За то время, пока ВСУ много говорили о контрнаступлении и переносили даты его начала, российские войска выстроили мощную оборону, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. Они так же готовились, как и ВСУ, чтобы отразить возможные попытки отбить утраченные Киевом территории, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что Киев еще в декабре начал делать громкие заявления о грядущем контрнаступление. Сперва его называли весенним, но в апреле все чаще высказывались в том духе, что раньше июня перейти в контратаку не получится.

Сейчас ВСУ продолжают поддерживать интригу, поэтому ни дата начала контрнаступления, ни направление удара остаются за завесой тайны.

По мнению экспертов, те 80 тысяч боевиков, которые сумел сосредоточить в зоне СВО Киев – это чрезвычайно мало для серьезной военной операции. Поэтому ВСУ могут только говорить о контрнаступлении, но провести его им не даст банальная нехватка ресурсов.