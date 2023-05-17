Руководство автомобильного завода «Москвич», который перешел в собственность правительства Москвы после ухода Renault Group из России, запустил в Сети и на телевидении рекламный ролик о собственной продукции впервые с момента возрождения бренда.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как бензиновая и электрическая версии новых автомобилей Москвич 3 и Москвич 3е перемещаются по столичным улицам, помогая своим владельцам решать ежедневные задачи. Ролик сопровождается закадровым голосом, который объясняет, что новые автомобили подойдут, в первую очередь, деловым людям, ценящим в автомобилях возможность свободно перемещаться в режиме «дом-работа-дом».

При этом маркетологи компании придумали подходящий слоган – «Для настоящего будущего». Однако в действительности показатели продаж компании не слишком радужные. За первые полгода удалось продать всего 500 автомобилей. Стоимость бензинового кроссовера стартует с отметки в 1 970 000 рублей, а его электрическая версия продается по цене от 3 500 000 рублей.