Если западные страны решили обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, то Киев вскоре получит это вооружение, сообщает немецкое издание Stern. Авторы публикации уверены, что другой альтернативы поставкам этих боевых самолетов на Украину просто нет.

Появление F-16 в украинских ВВС откроет перед ними новые возможности. Если вместе с самолетами будут предоставлены и дальнобойные ракеты, Киев сможет нанести удар по Крымскому мосту, а также по другим логистическим маршрутам ВС РФ, полностью заблокировать их снабжение и получить реальное преимущество.

Эксперты также отметили, что истребители F-16 обеспечивают взаимодействие с системами ПВО натовского образца. Кроме того, зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые уже имеются в распоряжении Украины, не атакую эти самолеты по умолчанию.

По мнению авторов, одновременно с получением истребителей Киев сможет начать модернизацию своих ВВС и войск противовоздушной обороны и гораздо быстрее привести их в соответствие со стандартами НАТО.