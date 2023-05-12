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Планирующие авиабомбы ВКС РФ эффективно уничтожают укрепрайоны, опорные пункты и штабы ВСУ в ходе специальной военной операции. Военный аналитик Олег Стариков рассказал о главных особенностях этих уникальных боезарядов.

Он напомнил высказывание эксперта Гая Маккардла о способности «умных» бомб успешно атаковать большое количество целей и наносить ВСУ огромный урон всего несколькими ударами. Также Маккардл назвал ФАБ-500 с модулем планирования и навигации «фантастическим оружием», передает РИА Новости.

Стариков добавил, что именно благодаря планирующим бомбам ВКС России заставляют ВСУ постоянно переносить свое контрнаступление. Ведь эти боезаряды бьют по штабам и хорошо укрепленным бункерам, по укрепрайонам, складам с боеприпасами, оружием и ГСМ.

«Почему эта бомба очень опасна? ФАБ-500 — это 300 килограммов тротила. Это где-то в пять раз больше, чем в снаряде калибром 152 миллиметра. Они ее кидают, и самолеты не входят в зону действия ПВО», – пояснил эксперт.

Напомним, в украинских Воздушных силах заявляли, что противовоздушная оборона не в состоянии сбить и сами планирующие бомбы, поэтому они гарантированно поражают цели.

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