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В ночь на 1 мая Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по тыловым объектам вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Автор Телеграм-канала Fighterbomber рассказал, почему ракетные атаки по объектам ВС Украины наносятся преимущественно в ночное время суток.

По его словам, в темное время суток легче преодолевать противовоздушную систему обороны противника. Во-первых, в ночное время практически невозможно «обнаружить ракету визуальными средствами наблюдения с истребителей противника». Во-вторых, зенитно-ракетные комплексы противника не могут использовать оптические системы наведения на цель.

Таким образом, большая часть зенитных установок противника просто «выбывает из игры», а в строю остаются только комплексы ЗРК, оснащенные инфракрасными каналами обнаружения целей. Поэтому в ночное время большая часть российских ракет эффективно сбивается за счет «эшелонов с боеприпасами».

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