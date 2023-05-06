Популярный российский модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. О его кончине сообщила супруга Марина. Причиной смерти модельера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении нескольких лет.

Проститься со знаменитым кутюрье пришло множество известных персон. Для многих из них Юдашкин являлся не только модельером, но и хорошим другом. Знаменитости, дававшие интервью журналистам, сказали много теплых слов о покойном, отмечая его невероятный талант и искреннюю доброту.

Прощальная церемония с Валентином Юдашкиным состоялась 6 мая на Троекуровском кладбище. Могила знаменитого российского кутюрье находится на алее звезд кино и театра. Попрощаться с мэтром пришли Леонид Якубович, Владимир Винокур, Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Сергей Зверев, Александр Розенбаум и многие другие звезды.

Из Израиля прилетела также и Алла Пугачева. Однако журналисты не увидели на похоронах Филиппа Киркорова. Отмечается, что певец не посетил траурную церемонию из-за разногласий со своей экс-супругой Аллой Борисовной относительно СВО. Исполнитель прислал траурный венок.