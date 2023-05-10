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Появилась информация, что ВСУ осуществляли попытки совершить атаку на Москву беспилотными летательными аппаратами. По имеющимся данным, украинцы отправили в атаку, как минимум, три дрона UJ-22 Airborne. Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Автор поста написал, что один из украинских беспилотных летательных аппаратов был сбит в районе населенного пункта Перемышль Калужская область, расположенного в 175 километрах от столицы России. Управление вторым и третьим дроном было перехвачено российскими силами. Один из аппаратов был посажен неподалеку от МКАДа в Битцевском лесу, другой – в Ломоносовском районе ЮЗАО. Отмечается, что дроны не взорвались, пострадавших нет.

По информации ТГ, дроны были запущены ВСУ из Черниговской области, которая расположена на расстоянии 600 километров от Москвы. БПЛА UJ-22 Airborne имеют максимальную дальность полета 800 километров.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не обладает какой-либо информацией о возможных попытках со стороны Украины совершить атаку на Москву в День Победы. Такой информации от правоохранительных органов не поступало, подчеркнул Песков.

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