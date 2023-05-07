Министерство обороны Румынии сообщает, что 5 мая над акваторией Черного моря во время полета румынского и польского военных самолетов возникла нештатная ситуация. Из-за резких маневров российского истребителя Су-35 самолет-разведчик ВВС Польши L410 Turbolet потерял на время управление вследствие возникшей турбулентности.

Румынские военные сообщают, что из-за угрозы потери управления польским самолетом в небо по тревоге должны были подняться румынские и испанские истребители, однако вследствие «профессиональных действий польских пилотов» удалось восстановить безопасность полета, что позволило ему вернуться на военную базу в Румынии.

Однако румынское Министерство обороны промолчало, что после инцидента с падением в Черное море американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, американское командование переложило ответственность за сбор разведывательных данных из зоны СВО на своих европейских коллег из НАТО.

После крушения беспилотника США в небе над Румынией постоянно «висят» натовские самолеты разведчики, которые в том числе помогают наводить на цели в Крыму украинские ударные дроны и ракеты. Поэтому после того как польский пилот покинул воздушное пространство Румынии и отдалился от него на расстояние в 60 километров он был мгновенно перехвачен российским истребителем Су-35.