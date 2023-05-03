В ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали здание Сенатского дворца, расположенного на территории московского Кремля. Жители микрорайона, расположенного в непосредственной близости от инцидента, рассказали подробности ночной атаки дронов ВСУ на Кремль.

В Сети уже показали кадры, как украинский беспилотник взрывается во время полета над куполом Сенатского дворца в московском Кремле. По словам очевидцев, они услышали звуки, похожие на громкие раскаты грома, примерно в 02:30, после чего в небе были видны искры и клубы серого дыма над Кремлем.

Жители квартала, расположенного на Берсеневской набережной, рассказали, что сразу после крушения одного из украинских беспилотных летательных аппаратов увидели нескольких человек, поднимавшихся на крышу Сенатского дворца. После этого подсветка московского Кремля была выключена.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин во время инцидента находился в своей резиденции в Подмосковье. В настоящий момент украинские власти уже заявили о своей непричастности к инциденту.