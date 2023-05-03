Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на третье мая нанесли удары беспилотниками-камикадзе по тыловым объектам украинской армии. Подробности ночных ударов сообщает портал «Русская весна».

Отмечается, что 3 мая около 03:00 в Кировограде прозвучали мощные взрывы. Местные жители сообщают о масштабном пожаре на одном из инфраструктурных объектов региона.

При этом украинская сторона также подтверждает информацию об атаке российскими беспилотниками. В украинских пабликах уже появились первые кадры маштабного пожара на территории нефтебазы в Кировограде, даже несмотря на запрет сотрудников СБУ публиковать последствия прилетов.

Также пролет российских дронов-камикадзе был зафиксирован в небе над Киевской областью, а жители столицы сообщили о нескольких взрывах в пригороде, прозвучавших этой ночью.

Ранее украинские власти подтвердили информацию об атаке российских беспилотников по административному зданию, расположенному в Днепропетровске.