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Руководитель Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил подробности ночного удара по Павлограду. Он заявил, что российские ракеты якобы повредили не менее сотни зданий, однако вполне очевидно, что произошло это в результате детонации уничтоженных боеприпасов.

На видеозаписях, опубликованных в Сети, хорошо видно, что удар ракеты ВС РФ пришелся либо по складу, либо по эшелону с ракетами и снарядами. Также видны дымные следы от взмывающих в небо ракет уже после завершения атаки. Киев использовал промышленную зону города для хранения натовских боеприпасов, что и привело к столь масштабным последствиям.

Также Лысак заявил, что в результате удара регион понес ущерб в несколько миллионов долларов и призвал мировую общественность обратить внимание на проблемы Павлограда.

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