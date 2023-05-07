Согласно информации румынского Министерства обороны, 5 мая польский самолет-разведчик совместно с румынским выполняли патрулирование воздушного пространства над акваторией Черного моря у берегов Румынии. Однако из-за опасных маневров российского истребителя Су-35 польский разведывательный борт был вынужден вернуться на военный аэродром, прервав свое патрулирование.

Интересным является тот факт, что после перехвата российским истребителем Су-35 американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper, который впоследствии рухнул на дно Черного моря, Вашингтон отказался от выполнения разведывательных полетов возле полуострова Крым. При этом США решили больше не рисковать своим имуществом, а вместо этого заставили своих союзников собирать разведывательные данные по Крыму и зоне СВО.

Очевидно, что натовские самолеты разведчики активно принимают участие не только в сборе информации из зоны спецоперации, но также помогают наводить ракеты и беспилотники ВС Украины для совершения атак на Севастополь, Феодосию и другие города Крыма.

Поэтому в небе над Румынией практически в круглосуточном режиме в небе находятся разведывательные самолеты разных стран НАТО. Однако польские пилоты решили покинуть пределы воздушного пространства и отойти от него на расстояние в 60 километров, за что сразу же поплатились потерей управления из-за турбулентности, возникшей в результате полета российского истребителя.