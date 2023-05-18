Полиция Кипра смогла обнаружить доказательства личных и финансовых разногласий, возникших между организатором убийства и его потенциальной жертвой, в ходе расследования дела о покушении на убийство журналиста из России на Кипре. Об этом в своем материале сообщает издание AlphaNews со ссылкой на представителя местной власти.

По словам местных чиновников, подозреваемые были задержаны и уже дают показания. Следователи смогли установить, что покушение на российского журналиста, проживающего в настоящее время в Пафосе, было политически мотивированным.

Издание сообщает, что представители правоохранительных органов Кипра завершили все допросы и провели необходимые экспертизы, после чего материалы дела были направлены в прокуратуру. При этом срок задержания подозреваемых истекает уже 19 мая.

Напомним, что по версии правоохранительных органов Кипра, 62-летний гражданин России организовал прибытие в Лимасол 56-летнего россиянина, который должен был совершить убийство российского журналиста. 18 мая издания Cyprus Times и Alpha Cyprus сообщили о задержании двух россиян по подозрению в организации убийства.