ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Полиция Кипра смогла обнаружить доказательства личных и финансовых разногласий, возникших между организатором убийства и его потенциальной жертвой, в ходе расследования дела о покушении на убийство журналиста из России на Кипре. Об этом в своем материале сообщает издание AlphaNews со ссылкой на представителя местной власти.

По словам местных чиновников, подозреваемые были задержаны и уже дают показания. Следователи смогли установить, что покушение на российского журналиста, проживающего в настоящее время в Пафосе, было политически мотивированным.

Издание сообщает, что представители правоохранительных органов Кипра завершили все допросы и провели необходимые экспертизы, после чего материалы дела были направлены в прокуратуру. При этом срок задержания подозреваемых истекает уже 19 мая.

Напомним, что по версии правоохранительных органов Кипра, 62-летний гражданин России организовал прибытие в Лимасол 56-летнего россиянина, который должен был совершить убийство российского журналиста. 18 мая издания Cyprus Times и Alpha Cyprus сообщили о задержании двух россиян по подозрению в организации убийства.

Вам может понравиться

МО: в ночь на 16 мая ВС России нанесли удары по украинским военным объектам

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, по базам ВСУ на территории Украины были нанесены удары высокоточными ракетами большой дальности. Также российские силы осуществили атаку по арсеналам с вооружением и техникой западного

Танкист ВС РФ Тигр рассказал о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР

Российские танкисты, находящиеся в Донецкой Народной Республике, впервые столкнулись с экипажем немецкого танка Leopard, принадлежащего Вооруженным силам Украины, во время встречного боя. Об этом рассказал командир танкового батальона Вооруженных сил

Илон Маск предупредил человечество об опасности ИИ

Как сообщает АиФ, американский изобретатель и миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск во время своего интервью изданию Daily Star заявил, что искусственный интеллект (ИИ) заключает в себе не только