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По словам подполковника Дэниела Дэвиса, никаких шансов на победу у Киева нет, и это осознают власти США, которые в этом конфликте ставят своей главной целью нанести как можно больше вреда России. Он отметил, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин открыто говорят о том, что Киев проиграет Москве, и это их мало волнует.

Подполковник уверен, что основной целью США является нанесение наибольшего ущерба России, даже не принимая во внимание человеческие жертвы. Дэвис подчеркнул, что Америка будет продолжать затягивать конфликт так долго, насколько это возможно.

Ранее журналист-расследователь Кит Кларенберг рассказал об опасности неонацистского террора в Европе из-за возвращения боевиков с Украины. По его мнению, сотни неонацистов из разных стран вступают в ВСУ и после этого возвращаются на родину, чтобы распространить «ужас украинских полей сражений».

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