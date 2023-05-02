Если у Украины будет желание рассказать о потерях ВСУ, она сможет сделать это сама. США не планируют раскрывать такую информацию. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Так высокопоставленный американский чиновник ответил на вопрос, есть ли у Вашингтона данные о потерях в украинской армии за время противостояния с Москвой. Кирби добавил, что США и раньше не раскрывали данные о потерях ВСУ, и пока не намерены пересматривать свою позицию в этом вопросе. Чиновник также уточнил, что такая информация может “усложнить работу” киевских властей.

Данные о потерях ВСУ на Украине относят к секретной информации. По мнению различных аналитиков, украинская армия за время конфликта уже могла потерять от 100 до 300 тысяч военных.