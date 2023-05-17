ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США признали поражение российской ракетой «Кинжал» зенитно-ракетного комплекса Patriot в Киеве и даже отправили запрос о возможности восстановления этого ЗРК. Портал «Военное обозрение» со ссылкой на западные СМИ приводит заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби.

«Пока мы не готовы оценить степень повреждения этих комплексов и сам факт их поражения. Но в любом случае мы собираем данные и готовы помощь Украине с их ремонтом, если он понадобится», – сообщил он.

Напомним, что телеканал CNN ранее сообщил о возможном уничтожении или повреждении комплекса «Пэтриот», который использовался для отражения ракетной атаки на Киев. На Украине же сообщают, что ЗРК «отразил все удары» и «сбил» 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Вам может понравиться

«РВ» показала спутниковые снимки складов ВСУ под Хмельницким после удара ВКС России

Первые спутниковые фото уничтоженного склада ВСУ в Хмельницком появились в Сети. Опубликовал их портал «Русская весна» в своем телеграм-канале. Напомним, что после ракетного удара по этому складу радиационный фон в

Эксперт Хатылев объяснил, почему ЗРК Patriot в Киеве был быстро повреждён российским ударом

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, которые США поставили Украине и который был установлен в Киеве – всего-навсего дорогая игрушка. Такое вооружение должно работать в комплексе с другими средствами ПВО. В противном случае,

ВСУ превратили часть сёл в Харьковской области в укрепрайоны

Мирных жителей в некоторых населённых пунктах Харьковской области сейчас нет. Однако здания, сооружения, подвалы и так далее в настоящее время служат ВСУ для обороны территории, которая расположена вблизи линии боевого