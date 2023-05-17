В США признали поражение российской ракетой «Кинжал» зенитно-ракетного комплекса Patriot в Киеве и даже отправили запрос о возможности восстановления этого ЗРК. Портал «Военное обозрение» со ссылкой на западные СМИ приводит заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби.

«Пока мы не готовы оценить степень повреждения этих комплексов и сам факт их поражения. Но в любом случае мы собираем данные и готовы помощь Украине с их ремонтом, если он понадобится», – сообщил он.

Напомним, что телеканал CNN ранее сообщил о возможном уничтожении или повреждении комплекса «Пэтриот», который использовался для отражения ракетной атаки на Киев. На Украине же сообщают, что ЗРК «отразил все удары» и «сбил» 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал».