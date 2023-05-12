К 2025 году ВМФ Соединенных Штатов Америки планирует оснастить свои эсминцы-невидимки гиперзвуковыми ракетами. Об этом проинформировал Крис Осборн, ранее занимавший должность помощника министра армии Пентагона по вопросам технологий.

Он рассказал, что появление гиперзвукового оружия на борту эсминца USS Zumwalt будет важным событием, что обеспечит принципиально новый уровень «скорости атаки» для надводных кораблей. Гиперзвуковое оружие позволит эсминцам бить по целям еще до того, как противник сможет эффективно реагировать на угрозу.

Ранее в Пентагоне сообщали о проведении успешных испытаний гиперзвукового оружия. Однако в МИД России ответили, что Россия уже опередила Америку в разработке и создании гиперзвукового оружия.