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Старший научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований Китайского народного университета, Дун Шаопэн, выразил обеспокоенность наращиванием государственного долга Соединенными Штатами и предупредил о возможной катастрофе для глобальной экономики. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Шаопэна, дефолт США по государственным займам не является следствием простого превышения потолка долга, а свидетельствует о реальной фискальной неплатежеспособности. Он отметил, что в этом году ожидаются еще большие споры вокруг этой проблемы, что может привести к дополнительному хаосу.

Эксперт объяснил, что власти США используют низкопроцентные облигации для привлечения иностранных средств, а затем инвестируют их в различные проекты по всему миру, получая возвратные выгоды. Он также отметил, что новые займы в основном вызваны эпидемией коронавируса, инфляцией, увеличением военного присутствия и банкротством Silicon Valley Bank.

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