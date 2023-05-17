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Зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве получил повреждения, но продолжает работать и остается на боевом дежурстве. Такое заявление сделал спикер украинских ВВС Юрий Игнат. Он также призвал украинцев «не волноваться», передает РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс».

«С Patriot все в порядке», – заявил Игнат в интервью французскому информационному агентству.

Ранее об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» сообщило Минобороны России. Киев до последнего отрицал попадание по комплексу, но затем все же был вынужден признать его поражение.

Кроме того, издание CNN приводит заявление трех неназванных ведомств США, в котором говорится, что «Пэтриот» в результате попадания ракетой «Кинжал» получил лишь незначительные повреждения и остается на боевом дежурстве.

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