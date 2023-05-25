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Интенсивность атак на украинские позиции заметно снизилась в последние несколько дней. Не исключено, что это связано с выходом из Артемовска штурмовых подразделений ЧВК “Вагнер”, заявил официальный представитель оперативного командования ВСУ “Восток” Сергей Череватый.

По его словам, российские военные не прекращают обстреливать позиции ВСУ под Артемовском из артиллерии. Также довольно часто задействуется авиация, которая использует “умные” авиабомбы. Но в целом количество атак все же уменьшилось.

Череватый пояснил, что вместо ЧВК “Вагнер” в город входят подразделения ВС РФ. Именно эта ротация повлияла на интенсивность боевых действий на данном участке фронта.

Напомним, ранее основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин рассказал, что 25 мая начат вывод подразделений из Артемовска.

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