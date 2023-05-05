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Члены украинской делегации попытались помешать выступлению и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ Ольги Тимофеевой на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), однако председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп жестко отреагировал на украинскую провокацию. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Во время выступления Тимофеевой члены украинской делегации начали разворачивать флаг ультранационалистической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), однако представители российской делегации начали препятствовать этому, в результате чего произошла перепалка.

Однако спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп жестко отреагировал на происходящее. Он заявил, что такое поведение недопустимо, поэтому члены делегации, которая пытается нарушить регламент саммита, должны прекратить свои действия или покинуть зал. Также Шентоп добавил, что на саммите в Турции будет говорить только тот, кому предоставлено слово в соответствии с регламентом.

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