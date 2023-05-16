Население Приднестровья получает сообщения на свои мобильные телефоны с украинских номеров с призывами нападать на военнослужащих ВС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики Валерия Гебоса.

По его словам, жители Приднестровья начали получать через различные мессенджеры сообщения провокационного характера с номеров украинских операторов, начиная со второго квартала прошлого года. В сообщениях местных жителей призывают устраивать различные провокации, диверсии и террористические акты в отношении российских военнослужащих и силовых структур республики.

Представители силовых структур Приднестровья уже возбудили уголовные дела по статьям о «Терроризме», «Диверсиях», «Государственной измене» и «Экстремизме». В настоящий момент проводятся следственные и оперативные действия с целью выявления источника, рассылающего сообщения провокационного характера.