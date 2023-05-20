Спецназовцы ВС РФ провели рейд по приграничным районам Сумской и Черниговской областей, уничтожив несколько подразделений ВСУ. Отмечается, что эта операция стала возмездием за нападение на российскую авиагруппу, в результате которого погибло 9 летчиков.

Портал “Русская весна” показал видеозаписи с последствиями этого рейда. На них видны автомобиль УАЗ, который был расстрелян вместе с боевиками противника, так и оставшимися в салоне, сгоревший внедорожник военного образца. Внезапная атака российских спецназовцев застала врага врасплох, поэтому он моментально потерял 11 человек и утратил способность к сопротивлению.

Военнослужащие ВС РФ атаковали диверсионно-разведывательные группировки противника, которые могли быть причастны к удару по авиагруппе. Напомним, что в ее состав входило два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35.