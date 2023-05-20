ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецназовцы ВС РФ провели рейд по приграничным районам Сумской и Черниговской областей, уничтожив несколько подразделений ВСУ. Отмечается, что эта операция стала возмездием за нападение на российскую авиагруппу, в результате которого погибло 9 летчиков.

Портал “Русская весна” показал видеозаписи с последствиями этого рейда. На них видны автомобиль УАЗ, который был расстрелян вместе с боевиками противника, так и оставшимися в салоне, сгоревший внедорожник военного образца. Внезапная атака российских спецназовцев застала врага врасплох, поэтому он моментально потерял 11 человек и утратил способность к сопротивлению.

Военнослужащие ВС РФ атаковали диверсионно-разведывательные группировки противника, которые могли быть причастны к удару по авиагруппе. Напомним, что в ее состав входило два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35.

Вам может понравиться

ВЗГЛЯД: Власти Польши оказались в кризисе из-за упавшей в стране крылатой ракеты

Польские власти продолжают искать виновного в ситуации с упавшей в лесу на территории Куявско-Поморского воеводства ракетой, способной нести ядерный заряд. Из-за этого в стране вспыхнул настоящий политический кризис, который может

Washington Post: Соединенные Штаты Америки должны ответить за совершенные преступления

После 11 сентября Соединенные Штаты развязали несколько кровавых конфликтов, в результате которых погибло более 4 миллионов человек. В это число входят не только непосредственно участники боевых действий, но и люди,

Военные России получили новый пехотный огнемет для городских боев «Бородач»

В распоряжении российских военных появился ручной огнемет «Бородач» небольших размеров, в котором используется термобарический состав. По словам заместителя генерального директора компании «Техмаш», разработавшей это вооружение, речь идет об одноразовом огнемете,