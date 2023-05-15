Российские бойцы организовали засаду для украинских военнослужащих ВСУ на трассе Часов Яр-Бахмут. В опубликованных в Сети видео можно увидеть скопление непригодной украинской техники вдоль дороги.

Среди них был замечен автомобиль ВСУ, по которому была выпущена противотанковая ракета. В этот момент украинский боевик находился внутри машины. После попадания ракеты он начал кричать о своем выживании и спешно выбежал на улицу.

«Я живой, я живой, я получил контузию», – прокричал боевик из украинской армии.

Столкновение на трассе Часов Яр-Бахмут связано с операцией, которую проводят бойцы частной военной компании «Вагнер». Министерство обороны Украины также сообщало о событиях, происходящих в городе Бахмут.