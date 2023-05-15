Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские бойцы организовали засаду для украинских военнослужащих ВСУ на трассе Часов Яр-Бахмут. В опубликованных в Сети видео можно увидеть скопление непригодной украинской техники вдоль дороги.

Среди них был замечен автомобиль ВСУ, по которому была выпущена противотанковая ракета. В этот момент украинский боевик находился внутри машины. После попадания ракеты он начал кричать о своем выживании и спешно выбежал на улицу.

«Я живой, я живой, я получил контузию», – прокричал боевик из украинской армии.

Столкновение на трассе Часов Яр-Бахмут связано с операцией, которую проводят бойцы частной военной компании «Вагнер». Министерство обороны Украины также сообщало о событиях, происходящих в городе Бахмут.

Вам может понравиться

Россия нанесла жесткие удары по натовским пушкам на Украине

Российские вооруженные силы нанесли значительные удары по гаубицам M777, которые находились на Украине, уничтожив более трети из них, сообщает автор Крейг Хупер из издания Forbes. Материал пересказывается в эксклюзивной публикации

Киев фактически развязал войну против гражданского населения Запорожья

По словам Владимира Рогова, возглавляющего движение «Мы вместе с Россией», представители украинских спецслужб усилили свою террористическую активность на территории Запорожской области, фактически развязывая военные действия против мирных граждан. Об этом

Минобороны опубликовало запись штурма украинских позиций под Артемовском

Министерство обороны России опубликовало видеокадры штурма украинских позиций в населенном пункте Спорное, расположенном неподалеку от Артемовска (украинское название Бахмут). Отмечается, что штурмовать украинских боевиков отправились российские бойцы на пяти танках