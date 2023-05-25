Первые бойцы ЧВК «Вагнер», отличившиеся в ходе боевых действий за Артемовск, 25 мая получили высокие государственные награды. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Он рассказал, что сдвинуть государственную бюрократическую машину в деле награждения «музыкантов» помогла личная команда президента РФ Владимира Путина.

«Несмотря на проволочки, которые обычно происходят бюрократически при получении наград, в том числе погибшим, после команды Президента в течение суток та часть бойцов, которые первые получили, награды были выписаны, переданы и я их только что вручил. Спасибо большое Президенту за высокую оценку», — сказал Пригожин в заявлении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Глава «музыкантов» поблагодарил президента за высокую оценку и отметил, что остальные бойцы находятся в ожидании наград.

Напомним, что после взятия Артемовска 20 мая основатель «оркестра» Евгений Пригожин заявил, что подразделения будут выведены из города на отдых и переподготовку, а позиции они передадут ВС РФ.