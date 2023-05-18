Киев заявляет о начале создания «истребительной коалиции», но на самом деле она стремительно разваливается, не успев ничего сделать для Украины, пишет портал «Свободная пресса».

Президент Украины Владимир Зеленский уже почти полгода выпрашивает у Запада истребители F-16 или «Тайфуны». Однако страны, помогающие Киеву, отлично видят, что отправляемое вооружение мгновенно исчезает, словно в черной дыре. Они понимают, что и с истребителями произойдет то же самое, поэтому категорически отказывают Зеленскому.

Так, на днях Бельгия и Нидерланды заявили, что готовы обучать украинских летчиков, но самолеты не дадут. То же самое в ходе совместной пресс-конференции заявили министры обороны Великобритании и ФРГ Бен Уоллес и Борис Писториус. По словам обозревателя Константина Ольшанского, Лондон также отказался отправлять в Киев истребители Eurofighter Typhoon.

Американское издание Politico написало, что США не против, чтобы другие страны передали Украине F-16, но практически сразу последовало заявление от властей, что ничего подобного на официальном уровне не сообщалось.