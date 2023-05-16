Издание «Свободная пресса» сообщает, что удар ВКС России по военным объектам ВСУ в Киеве в очередной раз продемонстрировал мощь российской авиации и артиллерии. Отмечается, что по целям в Киеве были выпущены гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты с кораблей, находящихся в Черном море и крылатые ракеты из комплекса С-400. А вот отвлекали украинские ПВО беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

Киевская пропаганда активно сообщает о перехвате российских ракет. Причем в ночь с 3 на 4 мая сообщали, что смогли перехватить даже гиперзвуковую ракету «Кинжал». Однако никаких доказательств нет – только пустые слова. Эксперты отмечают, что системы ПВО, стоящие на вооружении ВСУ не имеют способности сбивать гиперзвуковые ракеты.

Стоит отметить, что пресс-секретарь ПВО Украины полковник Юрий Игнат не мог подтвердить факт перехвата «Кинжала». Однако генерал, командующий ВВС Украины Николай Олещук решил заявить, что над украинской столицей средствами ПВО была сбита российская гиперзвуковая ракета.

Ракета «Кинжал» разгоняется со скоростью 10 Махов, что не дает средствам ПВО осуществить ее перехват. Но натовским пропагандистам очень выгодно развивать тему «киевского мифа» о сбитой ракете. Ведь таким образом они смогут прорекламировать новые ЗРК Patriot PAC-3 с кинетическим перехватчиком PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE).