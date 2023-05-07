ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В новой партии военной помощи Украина получит от Соединенных Штатов ракеты Hydra 70, которые можно отнести к категории морально устаревшего вооружения.

Хоть они и прошли модернизацию, после которой получили название APKWS, не стоит забывать, что разработали эти боеприпасы в 1948 году. Кроме того, обновление заключалось только в оснащении ракет модулем наведения, никаких других изменений в конструкцию внесено не было.

Модуль, который должен повысить точность неуправляемой ракеты, располагается между боевой частью и двигателем боеприпаса. Основное предназначение Hydra 70 – атака наземных целей, включая боевые машины пехоты и другую легкобронированную технику, скопления живой силы, простые укрепления.

Также Соединенные Штаты отправляют на Украину грузовые автомобили, боеприпасы для минометов и 155-мм артиллерии и другое вооружение.

Вам может понравиться

Киев распространяет «фейки» с информацией об ограничениях в передвижении по Крымскому мосту

Распространяемая в Сети информация об ограничениях движения транспортных средств по Крымскому мосту не соответствует действительности. Об этом сообщает Телеграм-канал, связанный с Министерством обороны России, «Война с фейками». По словам советника

Военный специалист Марочко назвал сроки возможного контрнаступления ВСУ

Полномасштабное контрнаступление ВСУ с использованием тяжёлой техники может начаться уже в ближайшие дни. Это связано с окончанием сезона распутицы в зоне специальной военной операции. Такой прогноз изданию URA.RU дал подполковник

Рамзан Кадыров одной фразой дал расклад о ближайшем будущем Артемовска

Несколько отрядов батальона «Ахмат» уже выдвинулись к Артемовску, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сообщил о готовности подразделения сменить в городе ЧВК «Вагнер». «Кадыров никогда и ничего просто так