В новой партии военной помощи Украина получит от Соединенных Штатов ракеты Hydra 70, которые можно отнести к категории морально устаревшего вооружения.

Хоть они и прошли модернизацию, после которой получили название APKWS, не стоит забывать, что разработали эти боеприпасы в 1948 году. Кроме того, обновление заключалось только в оснащении ракет модулем наведения, никаких других изменений в конструкцию внесено не было.

Модуль, который должен повысить точность неуправляемой ракеты, располагается между боевой частью и двигателем боеприпаса. Основное предназначение Hydra 70 – атака наземных целей, включая боевые машины пехоты и другую легкобронированную технику, скопления живой силы, простые укрепления.

Также Соединенные Штаты отправляют на Украину грузовые автомобили, боеприпасы для минометов и 155-мм артиллерии и другое вооружение.