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Поскольку ни один из кандидатов на пост президента Турции не смог набрать 50% плюс один голос в первом туре выборов, страна ожидает вторую серию президентской гонки, которая должна состояться 28 мая. Обозреватель «Свободной прессы» попытался разобраться в шансах на победу действующего главы Турции Эрдонага и лидера оппозиции Кылычдароглу.

После первого тура голосования Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кылычдароглу – 45,06%, а независимый националист Оган всего 5,28%, расположившись на третьем месте. Интересно, что по результатам опросов, проведенных перед выборами, лидер оппозиции набирал большее количество голосов.

Однако по словам известного американского политолога турецкого происхождения Сонера Чагаптайя, некоторые «стеснительные» турки попросту не могли признаться социологам, что не будут голосовать за кандидата алевита (этническая, религиозная и культурная община в Турции).

Поэтому интрига второго тура турецких выборов сохраняется до последнего момента. Ведь лидер оппозиции может рассчитывать на большую часть голосов Огана, занявшего третье место. Однако для победы Кылычдароглу необходимо взять все голоса независимого националиста, что маловероятно, по мнению экспертов.

Поэтому Эрдоган имеет неплохие шансы одержать победу во втором туре президентской гонки. Однако специфика турецкой политики заключается в ее невероятной динамичности, когда глобальные изменения в стране могут произойти буквально за 24 часа.

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