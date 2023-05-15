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Западные эксперты постоянно анализируют ситуацию в специальной военной операции на Украине, стремясь предсказать ее исход. Однако все они допускают одну простую ошибку – повинуясь своеобразному тренду, делают прогнозы в пользу Киева, даже не пытаясь проводить глубинный анализ, пишет обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он приводит высказывание «военного профессора» Эдварда Люттвака, который пользуется авторитетом на Западе. Эксперт заявляет, что в вооруженных конфликтах выигрывает та сторона, которая дольше сохраняет оперативный резерв и может использовать его в решающие моменты.

Ориентируясь на пропаганду США и Великобритании, «профессор» начинает рассуждать о «победах» ВСУ под Киевом и других «успехах», совершенно не учитывая, что никто не готовил крупномасштабную операцию в украинской столице. Вплотную к городу подошли десантные подразделения на легкобронированной технике.

Задачей СВО изначально было заставить Киев прекратить обстрелы Донбасса и геноцид жителей региона. Если бы ВС РФ намеревались захватить Киев, к городу подошла бы армия в миллион военнослужащих, которая решила бы эту задачу в считанные часы.

Люттвак же заявляет, что в прошлом году ВС РФ потеряли крупные оперативные резервы и поэтому могут проиграть в противостоянии с Украиной. Но тут он делает еще одну ошибку, не учитывая, что российский ВПК набирает обороты, Россия полностью обеспечивает свою армию вооружением и техникой. То есть, теми оперативными ресурсами, которые у Киева появляются только по воле Запада.

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