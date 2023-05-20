Мировые средства массовой информации регулярно сообщают об усилении противовоздушной системы обороны «самой сильной армии Европы», однако впоследствии новостные ленты опровергают подобные статьи фактами. О реальных возможностях Киева обеспечить защиту своего воздушного пространства от российских ракет сообщает в своем материале издание «Свободная пресса».

Сразу же после передачи Вашингтоном своих зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву в средствах массовой информации сообщили якобы о перехвате российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Однако уже 16 мая Пентагон признал, что американский ЗРК Patriot получил повреждения в результате удара российской гиперзвуковой ракетой.

Несколькими неделями ранее в Сети появилось видео с последствиями удара российского ударного дрона «Ланцет» по британскому ЗРК Stormer HVM. Интересным является тот факт, что по сути британский зенитный комплекс не смог защитить самого себя от атаки с воздуха ударным дроном ВС России. Киев получил не менее шести подобных комплексов.

Реальная боевая эффективность британских зенитных комплексов очень низкая. Несмотря на тот факт, что наведение на воздушную цель осуществляется по лазерному лучу, а значит отстрел тепловых ловушек не поможет уйти от ракеты, Stormer HVM способен обнаруживать самолеты на расстоянии в 18 км, а вертолеты и вовсе – 8 километров. При этом российская авиация работает по целям на фронте управляемыми авиабомбами, сбрасывая их с расстояния в 70 км от цели.