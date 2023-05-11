Как отмечает в своем материале обозреватель «Свободной прессы» Вера Жердева, польские власти регулярно устраивают откровенные провокации в отношении Российской Федерации.

9 мая в День Победы российский посол в Польше не смог возложить цветы к мемориалу советским воинам, а ранее 26 апреля сотрудники польской прокуратуры изъяли деньги со счетов российского посольства в Варшаве. Теперь власти Польши приняли решение об изъятии 1,2 миллионов долларов со счетов российского торгового представительства и посольства, о чем сообщает издание Rzeczpospolita.

По словам российского посла Сергея Андреева, решение польских властей является вопиющим нарушением Венской конвенции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил Варшаву о серьезных последствиях своих действий, однако поляки и дальше продолжают «хамить».

По мнению политолога Вадима Трухачева, ответные меры должны быть предприняты не Министерством иностранных дел России, а Советом Безопасности. В первую очередь, необходимо понизить уровень дипломатических отношений до поверенного в делах, поскольку польскому послу в России уже делать нечего. Также необходимо запретить транзит польским дальнобойщикам через территории России и закрыть польское консульство в Калининграде.