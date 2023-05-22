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Президент Украины Владимир Зеленский совсем запутался в собственных высказываниях и мыслях по отношению к контрнаступлению ВСУ. Он то говорит, что операция начнется совсем скоро и обязательно приведет к успеху Украины, то заявляет о переносе контратакующих действий, передает портал “Свободная пресса”.

Впрочем, в этот раз перенос имеет под собой все основания. После поражения ВСУ в Артемовске, который Зеленский на минувшей встрече с президентом США Джо Байденом лично обещал удержать, в планы потребовалось срочно вносить коррективы.

Не исключено, что новый замысел Зеленского и украинского Генштаба включает в себя и получение истребителей F-16, которые обещают передать Соединенные Штаты и их союзники. В этом случае контрнаступление вполне может затянуться на долгие месяцы. Но не исключено, что все заявления о переносах – это лишь попытка сбить с позиций российские ВС, застать их врасплох и прорвать оборону.

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