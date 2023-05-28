Украинское контрнаступление вряд ли начнется до весны 2014 года. Киев будет ждать поставок истребителей F-16, которые должны обеспечить прикрытие с воздуха для наземных сил, приводит портал “Свободная пресса” слова британского журналиста Джона Суини.

Он находится в Киеве и ссылается на “проверенные источники” в Минобороны Украины. Предполагается, что речь идет об Анне Маляр, которую даже сотрудники ведомства за глаза называют “глупой курицей”. Но сведения о переносе контрнаступления на весну следующего года вполне могут быть достоверными.

Сейчас Киеву не хватает вооружения и техники, а самое главное – он не сможет ничего сделать с превосходством России в воздухе, пытаясь наступать по фактически открытой местности. Поэтому нужно ждать истребители F-16, обещанные Соединенными Штатами. А процесс их передачи займет достаточно много времени.