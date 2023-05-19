Малые подводные лодки значительно превосходят полноразмерные субмарины во время выполнения специальных диверсионных операций. Подобные лодки можно доставить на место проведения операции при помощи ж/д или воздушного транспорта. При этом мини субмарины могут приближаться к объекту атаки скрытно. О преимуществах новой российской мини-АПЛ «Горгона» рассказывает в своем материале «Свободная пресса».

Проектом создания многоцелевой атомной подводной лодки малого водоизмещения занимается Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» им. Академика Н. Н. Исанина. По словам разработчика, новая мини-АПЛ «Горгона» будет способна выполнять широкий круг боевых задач на любом расстоянии от места базирования благодаря атомной силовой установке.

Оборудование новой мини-субмарины позволит обнаруживать плавающие беспилотники, боевых водолазов и миниатюрные подводные лодки противника на глубинах до 30 метров. В настоящий момент уже изготовлен опытный образец, поступивший на службу одной из силовых структур, для обеспечения охраны прибрежных объектов. Режим реальной эксплуатации призван выявить возможные недостатки мини-АПЛ.

Также специалисты бюро «Малахит» занимаются проектом по созданию неатомной мини подводной лодке семейства «Пиранья» (проект П-750Б), оснащенной анаэробной (не сжигающей воздух) силовой установкой. Данная лодка будет способна доставлять к месту проведения боевой операции до шести боевых пловцов.