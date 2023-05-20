Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, китайскими учеными было представлено новейшее лазерное оружие, обладающее мощным потенциалом. Отмечается, что оно способно даже уничтожить спутниковую систему США.

Для ВС США спутники являются одним из главных преимуществ в ведении современных боевых действий. Они играют ключевую роль во время разведывательных операций и геопозиционировании. Утратив свои спутники, американцы станут беззащитными. По словам главы отдела космической безопасности BAE Systems Digital Intelligence Нила Шервин-Педди, ранее взлом спутников при помощи лазера казался чем-то из области фантастики. Но сейчас это стало реальностью. Поэтому обладая таким оружием, Китай сможет осуществлять перехват радиочастотных данных и изображений.

Автор материала также отмечает, что в арсенале Вооруженных сил России также присутствует антиспутниковое оружие. Так, российские системы РЭБ способны ослеплять вражеские спутники, а в случае необходимости могут перехватить контроль над ним.