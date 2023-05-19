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Боевые действия в районе Авдеевки по своей кровопролитности и ожесточенности нисколько не уступают сражению в Бахмуте (ранее Артемовск). Российские войска продолжают окружать город, хоть и изменили тактику ведения боевых действий. О положении дел на Авдеевском направлении фронта рассказывает в своем материале обозреватель «Свободной прессы» Константин Ольшанский.

Киевский режим всеми силами пытается удержать Авдеевку под своим контролем, поскольку город имеет для ВС Украины стратегическое значение. Заводы угольной и коксохимической промышленности в северной промзоне были превращены украинскими войсками в мощные укрепрайоны с эшелонированной обороной. А территория населенного пункта находится на возвышенности по отношению к Донецку, что позволяет украинским артиллеристам постоянно обстреливать столицу ДНР.

По мнению французского генерала Оливье Кемпфа, переход Авдеевки и Бахмута под контроль российских сил приведет к высвобождению значительной группировки ВС России, что несет угрозу для ВС Украины на всем Донецком фронте. По данным Центра восточноевропейских исследований (OSW), российские силы пытаются замкнуть полукольцо вокруг Авдеевки, атакуя с двух сторон: с востока и севера, а также юго-востока и юго-запада.

Киев бросил все свои резервы на попытку прорвать фланги в районе Бахмута, чтобы как можно дольше сковывать значительную часть российской группировки сил на Донбассе. По этой причине на Авдеевском направлении ВС Украины не могут контратаковать, поскольку все боеспособные резервы находятся на Бахмутском направлении.

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