Яркая информационная компания украинских средств массовой информации сопровождающая новость о якобы перехвате российской ракеты «Кинжал» украинскими зенитчикам является очередным «фейком» киевского режима, который несет большую опасность для ВС Украины. Об этом в своем материале сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников.

По информации украинских СМИ, в 2 часа ночи 4 мая противовоздушная оборона Киева смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью американского ЗРК Patriot. Однако сама публикация вышла в свет только 5 мая спустя целые сутки, что уже наводит на мысль о фальсификации данных, где продемонстрировали фото с отверстием в носовом обтекателе максимально схожего с ракетой Х-47 «Кинжал».

Примечательно, что на одном из американских форумов бывший зенитчик ВС США уличил украинских журналистов во лжи. По его словам, только кинетическая энергия летящего на скорости 12 Махов «Кинжала», имеющего массу в 3 тонны, составляет примерно 25 млн кДж, чего вполне хватит для уничтожения бетонного бункера на глубине в 30 метров. В случае же перехвата гиперзвуковой ракеты зенитным боеприпасом ЗРК Patriot сила взрыва была настолько сильной, что речи о фотографии носовой части с отверстием от осколка не может быть и речи.

При этом маховик киевской пропаганды раскрутился настолько сильно, что даже спикер Воздушных сил украинской армии Игнат заявил о способности американских зенитных комплексов перехватывать самые современные гиперзвуковые ракеты ВС России. Однако в этот раз пропаганда украинских чиновников может навредить им самим. Пентагоновский ресурс Military.com опубликовал материал со ссылкой на Игната, в котором пришел к выводу, что предоставленных Западом систем ПВО вполне достаточно для защиты от угрозы с воздуха.