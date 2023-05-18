Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против любых терактов, а Госдеп США отметил, что они осуждают любые удары по гражданским.

Именно так на Западе прокомментировали слова главы ГУР МО Украины Буданова, сказанные им во время интервью на камеру, о том, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы».

Обозреватель издания «Свободная пресса» пообщался с членом Совета по внешней оборонной политике, генерал-майором ФСБ в запасе Александром Михайловым по поводу ответных действий Москвы на высказывание украинского разведчика.

По словам Михайлова, реакция на подобные заявления должна быть жесткой, однако выражаться она должна не в обращении к мировой общественности, а в активных действиях в зоне СВО. Руководитель высокого уровня никогда не признается в причастности к организации теракта на территории другого государства, поэтому заявление Буданова характеризует его как полного идиота.

При этом главный украинский разведчик уже и сам понял свою ошибку. Именно поэтому он заявил, что его заявление было неправильно воспринято поскольку интервью было смонтировано некорректно.