Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против любых терактов, а Госдеп США отметил, что они осуждают любые удары по гражданским.

Именно так на Западе прокомментировали слова главы ГУР МО Украины Буданова, сказанные им во время интервью на камеру, о том, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы».

Обозреватель издания «Свободная пресса» пообщался с членом Совета по внешней оборонной политике, генерал-майором ФСБ в запасе Александром Михайловым по поводу ответных действий Москвы на высказывание украинского разведчика.

По словам Михайлова, реакция на подобные заявления должна быть жесткой, однако выражаться она должна не в обращении к мировой общественности, а в активных действиях в зоне СВО. Руководитель высокого уровня никогда не признается в причастности к организации теракта на территории другого государства, поэтому заявление Буданова характеризует его как полного идиота.

При этом главный украинский разведчик уже и сам понял свою ошибку. Именно поэтому он заявил, что его заявление было неправильно воспринято поскольку интервью было смонтировано некорректно.

Вам может понравиться

Телеканал CNN проинформировал, что Москва поставила Лондон на место из-за помощи Украине

Россия отреагировала за заявление Великобритании о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. В МИД РФ заявили, что Лондон подобными действиями делает все возможное для эскалации конфликта, а также для поддержания

В ДНР сообщили, что ВСУ нигде не смогли существенно прорвать оборону

Контрнаступление ВСУ в скором времени всё же может состояться – враг продолжает прощупывать линию обороны российских войск в Донбассе. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Жизнь в матрице: в ближайшем будущем человечество будет создавать тысячи искусственных вселенных

В последнее время ученые вновь задумались над реальностью существования привычного нам мира. Предположение, высказанное впервые еще пару десятилетий назад, о том, что наш мир в действительности является лишь программным кодом,