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Как сообщает «Свободная пресса», после сильных взрывов на складах ВСУ, где предположительно хранились натовские боеприпасы, в Хмельницком возрос уровень радиации. Отмечается, что российские силы осуществили удар по украинскому военному складу, после которого произошел мощнейший взрыв.

Журналист СП, ссылаясь на данные портала SaveEcoBot, отмечает, что уровень радиации в Хмельницком достиг 140-160 нанозиверт. Это может свидетельствовать о том, что британцы уже передали на Украину ранее обещанные снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Ряд источников отмечает, что украинское командование всячески скрывало данный склад от российской разведки. Этот объект даже не был виден на коммерческих спутниках. Но в итоге российским силам удалось поразить его и ликвидировать размещенные в нем «европейские подарки» для ВСУ. По сообщению военного корреспондента Дмитрия Стешина, «стоимость этот грибка примерно 200−220 миллионов евро. Там были боеприпасы для Leopard и Marder, системы спутниковой связи и много другого всякого высокотехнологичного добра» из стран НАТО.

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