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В издании «Свободная пресса» появился материал, автор которого сообщает, что в Вашингтоне происходят противоречия по поводу возможной передачи Киеву истребителей F-16. С одной стороны Байден дал понять своим союзникам, что не станет препятствовать поставкам американских истребителей для киевского режима. С другой стороны отмечается, что прямых запросов американцам на отправку самолетов от европейских стран еще не поступало.

В то же время, телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Вашингтон согласен предоставить Украине истребители F-16, однако данные поставки не должны быть сделаны напрямую от США. Но ряд американских конгрессменов активно выступают за необходимость принятия такого решения.

По мнению военного эксперта Александра Храмчихина, Запад осознает, что у ВСУ нет никаких шансов на контрнаступление без авиации. В тот же момент, по его словам, появляется ряд труднорешаемых задач: обучение украинских пилотов, подготовка соответствующей инфраструктуры, осуществление обслуживания боевых машин и прочие нюансы. Также США обеспокоены тем, какова будет реакция на этот шаг со стороны России.

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