Как отмечает в своем материале обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников со ссылкой на украинские и российские ресурсы, ситуация к северу от Бахмута (ранее Артемовск) остается очень тяжелой. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» смогли захватить большую часть окопов украинских бойцов, расположенных возле дороги Часов Яр–Хромово, но продвинуться дальше пока не удается.

Российские штурмовики сражаются отчаянно, о чем свидетельствуют драматические кадры, когда один из российских бойцов предпочел «заветную гранату» украинскому плену. От этого каждый освобожденный от украинских боевиков опорный пункт становится ценней для российских сил.

На южном фланге Бахмута, по словам Пригожина, украинским силам удалось вклиниться в российскую оборону в районе села Клещеевка. Украинские паблики также сообщают о продвижении сил ВСУ через ж/д пути к северу от станции Майорская. Однако некоторые из них сообщили о попадании в «огненный мешок» националистов из батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

По информации замминистра Украины Анны Маляр, в течение последних суток на Бахмутском направлении украинские силы не потеряли ни одной позиции. При этом она не упомянула об успешной атаке украинских сил, которую украинский генерал Сырский уже успел преподнести как «значительное продвижение ВС Украины».

Стоит отметить, что ожесточенные бои в окрестностях Бахмута, как и в самом городе, продолжаются. При этом необходимо отдать должное противнику, который, шокируя европейцев и американцев, демонстрирует завидную волю к сопротивлению.